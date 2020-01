మహిళా జర్నలిస్టుపై కార్పొరేటర్ దౌర్జన్యం

ముంబై: మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒక కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్ ఒక మహిళా జర్నలిస్టుపై చేయిచేసుకున్న సంఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ముంబైలోని మెట్రో స్టేషన్‌లో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటపై ఆ జర్నలిస్టు వరుస ట్వీట్లతోపాటు ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను సైతం సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. విక్రాంత్ చవాన్ అనే కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్ మెట్రో స్టేషన్‌లో అకారణంగా అక్కడి సిబ్బందితో గొడవపడ్డాడు. ఆ సమయంలో ఆ మహిళా జర్నలిస్టు ఎంతో మర్యాదగా అతడిని వారించగా మధ్యలో జోక్యం చేసుకోవద్దంటూ చవాన్ ఆమెను హెచ్చరించాడు. దీంతో ఆమె ఈ సంఘటనను వీడియోలో రికార్డు చేస్తుండగా అతడు ఆమె చేతిపై కొట్టాడు. కార్పొరేటర్ ప్రవర్తనపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

I decided to intervene, and asked Chavan politely to calm down. His voice grew louder, he said "Tu ja yahan se. Mein Vikrant Chavan hun. Corporator". At that point we decided to make a video. Chavan got violent, hit my hand to stop the video. (3) @INCIndia @INCMaharashtra pic.twitter.com/9L1wzcAN6M

THREAD:"I am a corporator, do you know that?"was the first thing I heard as I entered the metro station today.Congress corporator Vikrant Chavan was shouting at two Metro staffers & two security personnel who tried their best to calm him down.Being a journalist, I was curious (1)

— Tabassum (@tabassum_b) January 15, 2020