గర్భవతిని ఆరు కిలోమీటర్లు మోసుకెళ్లిన జవాన్లు (వీడియో వైరల్)

రాయ్‌పూర్: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బిజాపూర్‌లో నిండు గర్భిణికి పురిటి నొప్పులు రావడంతో సిఆర్‌పిఎఫ్ జవాన్లు ఆమెను ఆరు కిలో మీటర్లు భుజాలపై మోశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తోంది. గర్భవతికి నొప్పులు రావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అక్కడ రవాణా సదుపాయం లేదు. దీంతో సిఆర్‌పిఎఫ్ సిబ్బంది డోలీ కట్టుకొని ఆరు కిల్లో మీటర్లు ఆమెను మోసుకెళ్లారు. అనంతరం ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో జవాన్లను నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.

CRPF men carry pregnant woman in Bijapur for 6 km, CRPF jawans immediately came to the rescue of the woman in the hour of need. The woman was lying on a cot