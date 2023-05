ధోనీపై స్టాలిన్, పిచాయ్ ప్రశంసల వర్షం

- Advertisement -

చెన్నై: చైన్నై సూపర్ కింగ్స్(సిఎస్‌కె) మరోసారి ఐపిఎల్ విజేతగా నిలబడింది. దాంతో సిఎస్‌కె జట్టుపై పొగడ్తల వర్షం కురిసింది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్, గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ కూడా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును అభినందించారు. స్టాలిన్ తన ట్విట్టర్ పోస్ట్‌లో ‘ప్రతీ సందర్భానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకునే ఎం.ఎస్. ధోనీ సారథ్యంలో ఐదో ఐపిఎల్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్న సిఎస్‌కె ఎల్లో బ్రిగేడ్‌కు అభినందనలు. ఇది అత్యుత్తమ క్రికెట్. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో జడేజా సిఎస్‌కెకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు’ అని పేర్కొన్నారు. ధోనీకి ఎంకె. స్టాలిన్ కూడా బడా అభిమాని.

Congrats to the yellow brigade of #CSK on their 5th IPL Trophy under the man with a plan for every situation @msdhoni!

This is cricket at its very best and Jadeja who held his nerve in the face of adversity has sealed a historic victory for CSK. #IPLFinals2023 pic.twitter.com/vD6YjD3o1l

— M.K.Stalin (@mkstalin) May 29, 2023