ఐఫోన్ కోసం రిజర్వాయర్ ఖాళీ: ఓ ప్రభుత్వాధికారి నిర్వాకం (వైరల్ వీడియో)

రాయపూర్: నీటిలో పడిపోయిన తన ఐఫోన్‌ను వెలికితీసేందుకు ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఒక ఫుడ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఒక రిజర్వాయర్‌ను ఏకంగా లో ఖాళీ చేయించాడు. రిజర్వాయర్‌లో నిల్వ ఉన్న 21 లక్షల లీటర్ల నీటిని తోడేయించడంతో ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వం ఆ అధికారిని సస్పెండ్ చేసింది. అయితే..ఖరీదైన ఆ ఫోన్‌ను వెలికితీసేందుకు రిజర్వాయర్ నీటిని తోడేయడానికి మౌఖికంగా అనుమతి ఇచ్చిన అతడి సీనియర్ అధికారికి ప్రభుత్వం షోకాజ్ నోటీసు జారీచేసింది.

వేసవి కాలంలో వ్యవసాయానికి, ఇతర అవసరాల కోసం ఉపయోగపడే నీటిని వ్యర్థంగా పారబోసినందుకు ఆ నీటి విలువను జీతం నుంచి ఎందుకు మినహాయించకూడదో తెలియచేయాలని సబ్ డివిజన్ అధికారి ధీవర్‌కు ఇంద్రావతి ప్రాజెక్టు సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ నోటీసు పంపించారు.

ఖేర్‌కట్టా డ్యాంకు చెందిన పరల్‌కోట్ రిజర్వాయర్ వద్దకు విహార యాత్ర నిమిత్తం వెళ్లిన ఫుడ్ ఆఫీసర్ ఒకరు తన స్నేహితులతో కలసి సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా రూ 1 లక్ష విలువచేసే ఆయన ఐఫోన్ నీటిలో పడిపోయింది. స్థానిక గజ ఈతగాళ్లు నీటిలో ఎంత వెతికినా ఫోన్ దొరకలేదు. దీంతో తన పైదికారికి చెప్పి ఆయన అనుమతితో 30 హెచ్‌పితో కూడిన రెండు డీజిల్ పంపులతో నీటిని తోడేయించాడు. నిరంతరాయంగా 3 రోజులపాటు మోటారు పనిచేసి 21 లక్షల లీటర్ల నీటిని తోడించాడు. ఆ నీటితో 1500 ఎకరాల పొలాలను తడపవచ్చని అధికారులు చెప్పారు.

ఆ ఐఫోన్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆఫీసు సమాచారం ఉందని, అందుకే ఈ వ్యర్థమైన నీటిని తోడించానని ఆ ఫుడ్ ఆఫీసర్ సంజాయిషీ ఇచ్చుకున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం సంతృప్తి చెందలేదు. ఎండాకాలంలో 10 అడుగుల లోతున ఉండే ఈ రిజర్వాయర్ నీరు స్థానిక రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఇంద్రావతి ప్రాజెక్టు ఎస్‌ఇ చెబుతున్నారు. కాగా..ఐదు అడుగుల వరకు నీటిని ఉంచాలని తాను చెప్పానని సబ్ డివిజనల్ అధికారి తెలిపారు. మొత్తమ్మీద 21 లక్షల లీటర్ల నీటిని తోడిన తర్వాత లభించిన ఆ ఐఫోన్ మాత్రం మూడు రోజులు నీటిలో నాని ఉండడంతో పని చేయక పోవడం కొసమెరుపు.

