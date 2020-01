హైదరాబాద్: దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, కొరటాల శివ తర్వాత వరుస సక్సెస్ లు సాధిస్తున్న డైరెక్టర్ గా అనిల్ రావుపూడి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అనిల్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాని తెరకెక్కించాడు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈనెల 11న విడుదల అవుతున్న ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకను ఆదివారం ఎల్ బి స్టేడియంలో జరగనుంది. దీంతోపాటు అనిల్ ఇప్పడు మరింత ఆనందంలో మునిగితేలుతున్నాడు. అనిల్ రావిపూడి సతీమణి ఈరోజు ఉదయం పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని మహేష్ బాబు సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలియజేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

It’s a baby boy for my director @AnilRavipudi!! 😍😍😍 Congratulations to the proud parents…Loads of love & blessing to the lil one. Shine on brother 🤗🤗🤗

