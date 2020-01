బంకురా: పశ్చిమబెంగాల్‌లోని బంకురా జిల్లాలోని చందాయి గ్రామ్‌ ప్రాంతంలో బిజెపి పార్టీ కార్యాలయానికి దుండగులు నిప్పంటించారు. ఈ ఘటనలో బిజెపి కార్యాలయం పూర్తిగా దగ్దమైంది. ఈ సంఘటన వెనుక టిఎంసి నేతల హస్తం ఉందని బిజెపి నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. బిజెపి నేతల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

West Bengal: BJP office was set ablaze in Chandai Gram area in Bankura district last night. BJP has alleged that TMC is behind the incident. pic.twitter.com/X4D7nC6mp8

