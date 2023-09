- Advertisement -

వెబ్ డెస్క్: తమిళపాడే నాధాపి చెన్నై వీధులలో బిచ్చమెత్తుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న ఒక 81 ఏళ్ల వృద్ధ మహిళ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ట్యూటర్‌గా మారిపోయింది. ఆమెను ఈ విధంగా మార్చిన ఘనత మొహమ్మద్ ఆషిక్ అనే కంటెంట్ క్రియేటర్‌కు దక్కుతుంది.

ఒకరోజు..చెన్నై వీధులలో బిక్షగత్తెగా కనిపించిన ఒక వృద్ధురాలు ఇంగ్లీష్‌లో ధారాళంగా మాట్లాడడం చూసి ఆషిక్ ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆమె గురించి ఆరా తీశాడు. తన పేరు మెర్లిన్ అని చెప్పిన ఆ వృద్ధురాలు తన స్వస్థలం మయన్మార్(ఒకప్పటి బర్మా)గా తెలిపింది. ఒక భారతీయుడిని వివాహం చేసుకుని చెన్నై వచ్చేశానని ఆమె చెప్పింది. తన కుటుంబ సభ్యులందరూ మరణించడంతో తాను ఒంటరిగా, మరో దిక్కులేక బిక్షమెత్తుకుని జీవిస్తున్నానని ఆమె తన దీనగాథను ఆషిక్‌కు వివరించింది.

Hats off to the young man. God bless him and the lady! pic.twitter.com/mLc9hTqBeZ

— Dr. S.Y. Quraishi (@DrSYQuraishi) September 12, 2023