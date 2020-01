పొరపాటు జరిగింది..విమానం పేల్చేశాం

టెహరాన్: గత బుధవారం టెహరాన్ విమానాశ్రయం నుంచి 176 మంది ప్రయాణికులతో బయల్దేరిన విమానం పేలిపోవడానికి తామే కారణమని ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇది జరగలేదని, మానవ తప్పిదమే ఇందుకు కారణమని ఇరాన్ ఒప్పుకుంది. ఈ పేలుడులో విమానంలోని 176 మంది ప్రయాణికులు మరణించారు. ఇరాన్ కమాండర్ మేజర్ జనరల్ ఖాసీం సులేమానీని అమెరికా బలగాలు డ్రోన్ దాడిలో చంపివేసినందుకు ప్రతీకారంగా ఇరాక్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ జనవరి 3వ తేదీ తెల్లవారుజామున క్షిపణి దాడులు జరిపింది. ఆ సమయంలోనే ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన విమానం కూడా బయల్దేరిన కొద్ది నిమిషాలకే పేలిపోయింది. అయితే విమానాన్ని తాము పేల్చివేయలేదని ఇరాన్ చాలారోజులు బుకాయించినప్పటికీ అమెరికా, కెనడా మాత్రం ఇది ఇరాన్ పనేనని స్పష్టం చేశాయి. విమానం పేలుడుకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

Iran admits it shot down Ukraine jet, Iran says it was a mistake unintentional