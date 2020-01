ప్రారంభమైన జల్లికట్టు పోటీలు.. (వీడియో)

మధురై: తమిళనాట జల్లికట్టు ఆట తరతరాలుగా కోనసాగుతున్న సంప్రదాయం. మకర సంక్రాతి సందర్భంగా తమిళనాడులోని ప్రముఖ ప్రాంతమైన మధురైలో జల్లికట్టు క్రీడా ప్రారంభమైంది. అవనియపురంలో సాగుతున్న ఈ జల్లికట్టులో దాదాపు ఏడు వందల ఎద్దులు పాల్గొంటుండగా… వాటిని కట్టడిచేసి పోటీలో గెలిచేందుకు 730 మంది క్రీడాకారులు సిద్ధమయ్యారు. మధురైతో పాటు తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిత్తూరు, నెల్లూరులో కూడా ఈ అనవాయితీ కొనసాగుతోంది. ఈ పోటీలు బుధవారం సాయంత్ర వరకు కొనసాగనున్నాయి. గాయపడిన వారికి వైద్య చికిత్సలు అందేలా అంబులెన్సులు, ప్రాధమిక వైద్య కేంద్రాలను అందుబాటులో ఉంచామని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

Jallikattu Competitions 2020 Begins At Madurai, Tamil Nadu Jallikattu competitions have begun in Madurai’s Avaniyapuram. 700 bulls and 730 Bull Catchers are participating in it.