ఒంటెపై వరుడు.. చేతిలో ప్లకార్డులు!

తిరువనంతపురం: పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు భిన్న రూపాలలో వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేరళలో వినూత్న రీతిలో సిఎఎపై నిరసన వెల్లడైంది. పెళ్లి మండపానికి ఒంటెపై బయల్దేరిన పెళ్లి కొడుకు చేతిలో సిఎఎ వ్యతిరేక ప్లకార్డులు ధరించాడు. నగర శివార్లలోని వళిముక్కులో ఉన్న కల్యాణ మండపానికి పెద్ద సంఖ్యలో బంధుమిత్రులు వెంటరాగా ఊరేగింపుగా బయల్దేరిన వరుడు హజా హుస్సేన్ సిఎఎని తిరస్కరించండి, ఎన్‌ఆర్‌సి, ఎన్‌పిఆర్‌ను బహిష్కరించండి అని నినాదాలు రాసిన ప్లకార్డులు చేతిలో పట్టుకున్నాడు. సాంప్రదాయం ప్రకారం వధువుకు ఇవ్వాల్సిన మెహెర్(బంగారం లేదా నగదు)తోపాటు రాజ్యాంగం ప్రతిని కూడా వరుడు అందచేశాడు. స్థానిక వ్యాపారి అయిన హుస్సేన్ సిఎఎపై తన వ్యతిరేకతను ఈ రీతిలో తెలియచేశానని చెప్పాడు.

