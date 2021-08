హైదరాబాద్: క్రీయేటీవ్ డైరెక్టర్ క్రిష్, మెగా మేనల్లుడు వైష్ణ‌వ్ తేజ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా నుంచి ఎట్టకేలకు అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ మూవీ టైటిల్ తోపాటు ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేయనున్నట్లు మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఆగస్టు 20వ తేదీ, ఉదయం 11:15 నిమిషాలకు ఈ సిినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేయనున్నట్లు డైరెక్టర్ క్రిష్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ సంస్థ నిర్మాణంలో ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 8గా రూపొందించిన ఈ సిినిమాకు కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. కొండ‌పాలెం న‌వ‌ల ఆధారంగా అడవి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో వైష్ణవ్ కు జోడీగా అందాల బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటిస్తోంది. ఇక, ఈ మూవీని అక్టోబ‌ర్ 8న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురావాల‌ని మూవీ మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్న‌ట్టు సమాచారం.

