హైదరాబాద్: దావోస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో పాల్గొన్న ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ బౌలర్ గ్లెన్ మెక్‌గ్రాత్ ను తెలంగాణ ఐటి, పురపాలక శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ కలిశారు. ‘నాకు ఇష్టమైన బౌలర్ మెక్‌గ్రాత్ ను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఆఫ్ స్టంప్ పై మెషీన్ లా వేసే బంతుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆప్యాయంగా భుజం తట్టారు’ అని మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. కాగా, గ్లెన్ మెక్‌గ్రాత్ లో దిగిన ఫోటోను కెటిఆర్ తన ట్విట్టర్ లో పోస్టు చేశారు. దావోస్ లో హెచ్ సిఎల్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో లెజెండరీ క్రికెటర్ మెక్‌గ్రాత్ పాల్గొన్నారు.

Minister KTR meets Glenn McGrath

After a day full of biz meetings, was pleasantly surprised to run into @glennmcgrath11 at @hcltech reception

When I reminded him of his machine like precision with outside the off stump line, pat came the reply; that’s the only line I knew 😀 pic.twitter.com/uqtwycc6O4

— KTR (@KTRTRS) January 22, 2020