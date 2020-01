వాటితో రైతులకు భరోసా ఇచ్చాం: హరీష్ రావు

హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు స్వయంగా రైతు అని మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. రాడిసన్ బ్లూ హోటల్‌లో నాబార్డ్ ఆధర్వంలో స్టేట్ క్రెడిట్ సెమినార్ -2020కి ముఖ్యఅతిథిగా హరీష్ రావు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వమని, రైతుల సమస్యలు ఒక్కొక్కటి పరిష్కరిస్తున్నామని, గోదాముల నిర్మాణం, సూక్ష్మసేద్యానికి నాబార్డు అండగా నిలిచిందన్నారు. రైతుబంధు, రైతుబీమా, ఉచిత కరెంట్‌తో రైతులకు భరోసా ఇచ్చామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాబార్డు సిజిఎం విజయ్ కుమార్, టిఎస్‌సిఎబి చైర్మన్ కొండూరి రవీందర్ రావు పాల్గొన్నారు.

