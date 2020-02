నికోలస్ రనౌట్… కివీస్ 178/3

హామీల్టన్: భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో 348 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కీవిస్ 31 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 178 పరుగులతో ఆటను కొనసాగిస్తోంది. గుప్తిల్ 32 పరుగులు చేసి టాకూర్ బౌలింగ్‌లో జాధవ్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి మైదానం వీడాడు. నికోలస్ 78 పరుగులు చేసి రనౌట్ రూపంలో ఔటయ్యాడు. బ్లండెల్ తొమ్మిది పరుగులు చేసి కులదీప్ బౌలింగ్‌లో రాహుల్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం క్రీజులో టైలర్ (41), లాథమ్(3) బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు.

