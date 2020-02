స్పీడ్ పెంచిన పవన్.. ‘గబ్బర్ సింగ్’ కాంబినేషన్ రిపీట్

‘అజ్ఞాతవాసి’ తర్వాత రాజకీయాల్లో బజీగా గడిపిన పవర్ స్టార్ పవన్‌ కళ్యాణ్ మళ్లీ వరుస సినిమాలను లైన్ లో పెడుతూ అభిమానులను అనందంలో ముంచుతున్నాడు. రెండు సంవత్సరాలుగా పవన్ సినిమా చేయకపోవడంతో నిరాశకు లోనైన అభిమానులు.. ఇప్పుడు పవన్ వరుస సినిమాలకు కమిట్ అవుతుండడంతో పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం పవన్ బాలీవుడ్ మూవీ ‘పింక్’ సినిమాని రిమేక్ చేస్తున్నాడు. ‘ఎంసిఎ’ ఫేం వేణు శ్రీరామ్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీని స్టార్ ప్రడ్యూసర్ దిల్ రాజ్ నిర్మిస్తున్నాడు.అంతేకాదు, ఈమూవీ షూటింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది. దీంతోపాటు క్రేజీ డైరెక్టర్ క్రిష్ దర్శకత్వంలోనూ పవన్ తన 27వ సినిమాని చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలను కూడా జరుపుకుంది. తాజాగా మరో మూవీని ఓకే చేసిన పవర్ స్టార్ అభిమానులను సర్ ప్రైజ్ చేశాడు. తనకు ‘గబ్బర్ సింగ్’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇచ్చిన హరీశ్ శంకర్ తో పవన్ తన 28వ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ట్వీట్టర్ ద్వారా ప్రకటించారు. త్వరలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని తెలిపారు.

💣💣💣

Extremely Delighted to collaborate with Power Star @PawanKalyan garu and Powerful Director @harish2you garu after Gabbar Singh 🔥🔥🔥

More Details Soon!#PSPK28

💥💥💥

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) February 1, 2020