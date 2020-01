టెహ్రాన్: ఇరాన్‌లో యుక్రెయిన్‌కు చెందిన విమానం కూలిపోయింది. ఖోమైనీ ఎయిర్ పోర్టు నుంచి బోయింగ్ 73 జెట్‌లైనర్ విమానం టెకాఫ్ అయిన వెంటనే టెహ్రాన్‌లో కూలిపోయింది. విమానంలో 180 ప్రయాణికులున్నట్టు సమాచారం. విమానంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తడంతో కూలిపోయిందని విమానయాన అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం ఉదయం 6.12 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం. 2019లో బోయింగ్ 707 మిలటరీ విమానం కూలిపోవడంతో 15 మంది దుర్మరణం చెందారు. 208 ఫిబ్రవరిలో టెహ్రాన్ నుంచి యసూజ్ వెళ్తున్న ఇరాన్ విమానం కూలిపోవడంతో 65 మంది ఇరానీయుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. 2014లో అంటోనోవా140 విమానం టెహ్రాన్‌లోని మిహ్రాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి టెకాఫ్ అయిన వెంటనే కూలిపోవడంతో 48 దుర్మరణం చెందారు.

