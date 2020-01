పడవ ప్రమాదం…. 11 మంది జలసమాధి

ఇస్తాంబుల్: టర్కీలోని ఎజియన్ సముద్రంలో పడవ మునిగి పోవడంతో 11 మంది జలసమాధి అయ్యారు. టర్కీ నుంచి 19 మంది వలసదారులు పడవలో ప్రయాణిస్తుండగా పడవ మునిగిపోయింది. ఎనిమిది మందిని కోస్ట్ గార్డులు కాపాడారు. మృతులలో ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు. టర్కీలోని సీష్మే జిల్లా ఇజ్మిర్ తీరంలో పడవ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. డిసెంబర్ 27న టర్కీలోని లేక్ వ్యాన్ నదిలో పడవ మునిగి ఏడుగురు మృతి చెందిన విసయం తెలిసిందే. మ‌ృతులలో ఇద్దరు పాకిస్తానీయులున్నారు.

11 Migrants were killed in boat sank off Turkey,accident occurred when a fiber boat carrying migrants sank in the Aegean Sea near the Cesme