ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్.. ఛాంపియన్ గా అమెరికా సంచలనం సోఫియా కెనిన్

మెల్‌బోర్న్: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ గ్రాండ్‌స్లామ్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ మహిళల సింగిల్స్ విభాగంలో అమెరికా సంచలనం, 16వ సీడ్ సోఫియా కెనిన్ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. శనివారం జరిగిన ఫైనల్లో కెనిన్ స్పెయిన్‌కు చెందిన మాజీ నంబర్‌వన్ గార్బయిన్ ముగురుజాను ఓడించింది. కెనిన్ ఓ గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్‌ను సాధించడం కెరీర్‌లో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. మరోవైపు కెరీర్‌లో మూడో గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్ సాధించాలని భావించిన ముగురుజాకు నిరాశే మిగిలింది. కెనిన్ ధాటికి ముగురుజా రన్నరప్‌తోనే సరి పెట్టుకుంది. మూడు సెట్ల ఫైనల్ సమరంలో కెనిన్ 46, 62, 62తో ముగురుజాను చిత్తు చేసి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the women's singles

