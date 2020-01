భర్త సంభోగం చేయడం లేదని పిఎస్ లో భార్య ఫిర్యాదు

అహ్మదాబాద్: భర్త తనతో శృంగారం చేయకుండా తనపై దాడి చేశాడని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఓ భార్య ఫిర్యాదు చేసిన గుజరాత్‌లోని సుర్ఖేజ్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. దనిలిమ్దా ప్రాంతంలో 2016లో యువకుడిని యువతి పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ దంపతులకు 2018లో ఒక పాప జన్మించింది. గత కొన్ని రోజుల నుంచి తన భర్త తనతో సంభోగం చేయడంలేదని తెలిపారు. సంభోగం చేయమని కోరితే రోజు తనపై దాడి చేస్తున్నాడని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. తన భర్త బ్రహ్మచర్య తీసుకొని, ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయాడని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో తనపై అత్తింటి వారు దాడి చేశారని తెలిపింది. గత కొంతకాలంగా తన భర్త అప్పులు చేశాడని, పాపను సరిగ్గా చూసుకోవడం లేదని తెలిపాడు. పాపకు అనారోగ్య పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు పట్టించుకోలేదని తెలిపింది. మళ్లి రెండో సారి తన భర్త, అత్తింటి వారిపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు గృహ హింస కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

Celibate man attack on wife for asking for sex,my husband had stopped having sex with me for one Year whenever in asked for it he got furious and beat