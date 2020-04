కుక్క వర్సెస్ పిల్లి… గెలుపు ఎవరిదో?… వీడియో వైరల్

నెదర్లాండ్: కుక్క, పిల్లికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఓ ఇంటి యజమానురాలు కుక్కతో పాటు పిల్లిని పెంచుకుంటుంది. సాధారణంగా అయితే కుక్కను చూడగానే పిల్లి ప్రాణ భయంతో పారిపోతుంది. యజమానురాలు కుక్క, పిల్లికి శిక్షణ ఇవ్వడంతో రెండు కలిసి మెలిసి ఉంటాయి. లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో రెండింటికి ఓ చాలెంజ్ విసిరింది. రెండు అడుగుల మేర సీసాలను వరసగా పేర్చింది. పిల్లి మాత్రం సీసాలను తాకకుండా చాలెంజ్‌ను గెలిచింది. కుక్క సీసాల వద్దకు వచ్చి దూకింది. దీంతో సీసాలన్నీ చెల్లాచెదురయ్యాయి. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోను ఎనిమిది మిలియన్ల మంది వీక్షించగా 1.5 లక్షల మంది లైక్ చేశారు.

Challenge between Cat vs dog in Lock down