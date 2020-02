చెన్నై: తమిళనాడు రాష్ట్రం చెన్నై ఎస్‌ఆర్‌ఎం కాలేజీలో విద్యార్థుల మధ్య గ్యాంగ్ వార్‌ చోటుచేసుకుంది. కాలేజీ క్యాంపస్‌లోనే ఎంబిఎ విద్యార్థులు కత్తులు, తుపాకులతో దాడులు చేసుకున్నారు. విద్యార్థులు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి కొట్టుకోవడంతో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పలువురు విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గాయపడిన విద్యార్థులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Gang War Between Chennai SRM College MBA Students,Gang fight inside SRM University, Kattankulathur. Students with Gun and knife were spotted