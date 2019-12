అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం…. హైదరాబాద్ యువతి మృతి

మిచిగాన్: అమెరికాలోని మిచిగాన్‌లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్ యువతి బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యారు. యేళ్ల చరిత రెడ్డి కారును మరో కారు అతివేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే ఆమెను ముష్కేగాన్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమె బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్టు ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్రిష్లర్ అనే వ్యక్తి మద్యం సేవించి కారు నడపడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం. చరిత రెడ్డి స్వస్థలం సికింద్రాబాద్ ప్రాంతం నేరేడ్‌మెట్ కావడంతో ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. చరిత రెడ్డి డెలాయిట్ సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగినిగా పని చేస్తున్నారు.

Hyderabad woman dies in a car accident in Michigan declared braindead by doctors at a hospital in Muskegon on Sunday night. The road crash victim was identified as Charitha Reddy Aella (25)