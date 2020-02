దక్షిణాఫ్రికా: అండర్19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో భారత్ – బంగ్లాదేశ్ తలపడుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. అండర్ 19 టీమిండియా 13 ఓవర్లలో ఒక వికెట్ కోల్పోయి 36 పరుగులతో ఆటను కొనసాగిస్తోంది. సక్సేనా రెండు పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ప్రస్తుతం క్రీజులో జైశ్వాల్ (23), తిలక్ వర్మ(05) పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. బంగ్లా బౌలర్ల లో అవిశేఖ్ దాస్ ఒక వికెట్ తీశాడు.

Bangladesh won the toss and elected to field. Under-19 Team India lost one wicket in 13 overs and continued the game with 36 runs. Saxena struck out two and ran out. Jaishwal (23) and Tilak Verma (05) are currently in the crease. Avishek Das took a wicket in the Bangla bowler.