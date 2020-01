బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడిగా జెడి నడ్డా ఎన్నిక

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఆ పార్టీ ప్రస్తుత వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డా సోమవారం అధికారికంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. కేంద్ర హోంత్రి, బిజెపి మాజీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా సమక్షంలో పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నడ్డా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బిజెపి ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో కేంద్ర మంత్రులు, పార్టీ ముఖ్యులు హాజరయ్యారు.

Nadda took over as Bharatiya Janata Party President

#WATCH Jagat Prakash Nadda takes over as National President of Bharatiya Janata Party (BJP) after being elected unopposed. pic.twitter.com/ZzADQd3WOX — ANI (@ANI) January 20, 2020