హైదరాబాద్: మతిస్థిమితం లేని ఓ వృద్ధుడు అదృశ్యమయ్యాడు. నగరంలోని అత్తాపూర్‌కు చెందిన వృద్ధుడు జె. మార్క్ గత రెండేళ్ల నుంచి మతిస్థిమితం లేకపోవడంతో ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. ఈ నెల 7వ తేదీన ఇంటి బయట తిరుగుతూ కన్పించకుండా పోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు చుట్టుపక్కల వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. జె.మార్క్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు బాగా మాట్లాడుతాడు. వృద్ధుడి ఆచూకీ లభించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు రాజేంద్రనగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎరికైనా వృద్ధుడు కన్పిస్తే తమకు చెప్పాలని పోలీసులు కోరారు.

Old man has gone missing in Hyderabad