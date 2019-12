హైదరాబాద్: మేడ్చల్ జిల్లా ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్డు వద్ద మంగళవారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. లిటిల్ ఫ్లవర్ కాలేజీ వద్ద విద్యార్థులతో వెళ్తున్న ఆటోను లారీ ఢీకొట్టడంతో ఒక విద్యార్థి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనలో మరో నలుగురు విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి లారీ డ్రైవర్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హబ్సిగూడ భాష్యం స్కూల్ చెందిన విద్యార్థులు ఆటోలో వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

One Student died in Lorry Collided to Auto in Uppal