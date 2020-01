2020 కొత్త సంవత్సరం వేడుకలను ప్రపంచ వ్యప్తంగా ప్రజలందరూ ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఇక, సినీ సెలబ్రెటీస్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారు. కొత్త దశాబ్దంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా కొత్త జోష్ లో సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న కొందరు తారలు తమ ఫోటోలను సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. ఇక, గ్లోబల్ స్టార్, సెక్సీ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా తన భర్త నిక్ జోనస్ తో కలిసి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంది. ఈ పార్టీలో గులాబి రంగు డ్రెస్ లో మెరిసిపోయిన ప్రియాంక, నిక్ ముద్దులతో రెచ్చిపోయారు. వీరిద్దరూ ముద్దుల్లో మునిగిపోయిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

