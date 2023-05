బెంగళూరులో బిఎంటిసి బస్సు ఎక్కిన రాహుల్ గాంధీ!

- Advertisement -

బెంగళూరు: కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ సోమవారం బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్(బిఎంటిసి) బస్సులో కన్నింగ్ హామ్ నుంచి ప్రయాణించారు. ఆయన ఈ సందర్భంగా బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారితో మాటామంతీ జరిపారు. ఆయన బస్సు ఎక్కడానికి ముందు కన్నింగ్‌హామ్ రోడ్దులో ‘కేఫ్ కాఫీ డే’లో కాఫీ తాగడానికి కాసేపు ఆగారు.

‘ ఆయన వారితో పెరుగుతున్న ధరలు, గృహలక్ష్మి పథకం(ఇంటి పెద్ద మహిళకు నెలకు రూ. 2000), బిఎంటిసి, కెఆర్‌టిసి బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం వంటి విషయాలపై మాట్లాడారు’ అని ఆయనతో పాటు ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు తెలిపారు.

రాహుల్ గాంధీ లింగరాజపురం వద్ద బస్సు దిగారు. అక్కడ బయట ఉన్న మహిళతో ఆయన మాట్లాడారు. కర్నాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నేటితో ప్రచారం ముగియనున్నది.

Enjoyed a quintessential Bengaluru experience – a BMTC Bus ride with some incredible women of Karnataka.

We are committed to change their lives for the better with the 5 Congress Guarantees. pic.twitter.com/SwFCiFoqxS

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 8, 2023