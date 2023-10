నిజాముద్దీన్ పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించిన రేవంత్, అజారుద్దీన్

- Advertisement -

న్యూఢిల్లీ: రానున్న ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి, మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్, కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహ్మద్ అజారుద్దీన్ న్యూఢిల్లీలోని దర్గా హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ ఔలియాను సందర్శించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. మౌలానా ఖుస్రో పాషా బయాబానీ, ఇతర ప్రముఖ మైనారిటీ నాయకులతో కలిసి రేవంత్ దర్గా షరీఫ్‌లో ‘చాదర్-ఎ-గుల్’ అందజేసి నివాళులర్పించారు. మీడియాతో మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి రాబోయే రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం కోసం ఈ ప్రార్థనల ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేశారు. హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ ఔలియా కోర్టులో ప్రార్థనలకు సమాధానం లభిస్తుందని, అన్ని మత వర్గాల సంక్షేమం, సామరస్యానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రభుత్వం అవసరమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

ఐదు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటవుతాయని రేవంత్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్ వరకు 150 రోజుల్లో 4,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన విస్తృతమైన “భారత్ జోడో యాత్ర”ను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. దేశ అభ్యున్నతి కోసం గాంధీ కుటుంబం చేసిన త్యాగాలను గుర్తు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో, హిందువులు, ముస్లింల మధ్య ఐక్యత, సహకారాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని రేవంత్ రెడ్డి అంచనా వేస్తున్నారు.

ఈరోజు టీపీసీసీ రేవంత్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ అజారుద్దీన్‌తో కలిసి సాయంత్రం నిజాముద్దీన్ దర్గాని (ఢిల్లీ) సందర్శించారు.

Today TPCC Revanth Reddy visited Nizamuddin Dargah (Delhi) this evening with former MP Azharuddin.#RevanthReddy @revanth_anumula @azharflicks @INCTelangana pic.twitter.com/xiCKRCTvPw

— Congress for Telangana (@Congress4TS) October 22, 2023