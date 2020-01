స్టైలీస్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తాజాగా నటించిన అల వైకుంటపురంలో చిత్రంలోని ‘సామజవరగమన’ పాట మరోసారి సంగీత ప్రియుల మనస్సును దోచుకుంటోంది. ప్రముఖ సింగర్ సిద్ శ్రీరామ్ పాడిన ఈ పాట 2019లో టాప్ ట్రెండింగ్ లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పడీ సాంగ్ ను శ్రేయా ఘోషల్ తో మరోసారి పాడించారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే చిత్రయూనిట్ ఈ పాటను యూట్యూబ్‌లో రిలీజ్ చేయగా.. కొద్ది నిమిషాల్లోనే మరోసారి యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. అంతేకాదు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యధిక లైక్ లను సొంతంచేసుకున్న పాటగా నిలిచింది. తమన్ సంగీతం అందించిన ఈ పాటకు ప్రముఖ రచయిత సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రీ సాహిత్యం సమకూర్చారు. మాంటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో బన్నీకి జోడీగా పూజా హెగ్డే నటిస్తుండగా.. సీనియర్ నటి టబు, యంగ్ హీరోలు సుశాంత్, నవదీప్, హీరోయిన్ నివేదిత పేత్ రాజ్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.ఇక, సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ఈ చిత్రం గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది.

