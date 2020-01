అభిమానులకు కొత్త సంవత్సరం ట్రీట్.. న్యూ పోస్టర్స్ విడుదల

2020 కొత్త సంవ‌త్స‌రంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా అభిమానులకు సినీ సెలబ్రెటీలు ట్వీట్టర్ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఇక, 2020లో విడుద‌ల కానున్న పలు సినిమాల పోస్టర్స్ ని చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేస్తూ అభిమానులకు ట్రీట్ ఇస్తున్నారు. ఈ యేడాది ప్రారంభంలోనే సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన అల‌.. వైకుంఠ‌పుర‌ములో, స‌రిలేరు నీకెవ్వ‌రు, ఎంత‌ మంచి వాడ‌వురా, దర్బార్ చిత్రాలతో పాటు డిస్కోరాజా, ఆర్ఆర్ఆర్, వ‌ర‌ల్డ్ ఫేమ‌స్ ల‌వ‌ర్, ఇండియ‌న్ 2, మాస్ట‌ర్, రెడ్‌, ఇచ్చ‌ట వాహ‌న‌ములు నిల‌ప‌రాదు వంటి ప‌లు చిత్రాల పోస్ట‌ర్స్ విడుద‌లయ్యాయి. వాటిపై మీరూ ఓ లుక్కేండి.

Wishing everyone a fabulous new year 2020! May you all have a wonderful, fantabulous year ahead😎🕺 #DiscoRaja pic.twitter.com/FHxNbAjq0I

Team @Red_TheFilm wishes you all a very Happy and a Thrilling New Year Ahead!🎉 #REDTheFilm is getting ready to give you guys the thrills in 💯 Days. #100DaysForREDRelease #REDOnAPR9th #RedLoading @ramsayz #NivethaPethuraj @DirKishoreOffl #SravanthiRaviKishore @PeterHeinOffl pic.twitter.com/HwFzoivcWo

Wishing everyone a very #HappyNew2020 🎉 May this new year fill your life with love happiness and joy 😊 #Krack pic.twitter.com/cnalIxlfYi

The past decade has been one of the most fulfilling years of my life both personally and professionally.

I’d like to thank everyone who supported me through this journey. I come to you all with #Aswathama in 2020.

Hope to entertain all of you❤

Love you all and #HNY2020 pic.twitter.com/BnBDVotelk

