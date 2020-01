భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా వీర్ సావర్కర్‌పై ఓ బుక్‌ను కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసింది. ‘హౌ బ్రేవ్ వాజ్ వీర సావర్కర్’ అనే బుక్‌లో సావర్కర్‌పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. గాంధీని హత్య చేసిన గాడ్సేతో వీర్ సావర్కర్ శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నారని తెలిపింది. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ వాది సావర్కర్ బ్రహ్మచారిగా ఉంటూనే నాథూరామ్ గాడ్సేతో (హోమో సెక్సువల్స్) సంభోగించేవారని మధ్య ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వివరించింది. మైనార్టీ మహిళలపై హిందువులు అత్యాచారం చేయాలని సావర్కర్ ప్రోత్సహించేవారని ఆ బుక్‌లెట్‌లో కాంగ్రెసోళ్లు ప్రచురించారు. సావర్కర్ 12 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు మసీదులపై రాళ్లు విసిరేవాడని, హిట్లర్, ముస్సోలిన్‌లే ఆదర్శంగా తీసుకొని సావర్కర్ రెచ్చగొట్టేవాడని పేర్కొన్నారు.

