దెయ్యం వదిలిస్తానని… ఒంటి నిండా గాట్లు

లక్నో: పట్టిన దెయ్యాలు, భూతాలు వదలగొడుతామని ఓ మహిళ శరీర భాగాలపై భూత వైద్యురాలు కత్తితో 101 గాట్లు పెట్టడంతో సదరు మహిళ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని బరేలీ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. మానవ శరీరంలో నుంచి దయ్యాలు, భూతాలు వదులుగొడుతామని మోనీ అనే భూత వైద్యురాలు తన భర్త మూలీ, తమ్ముడు రాజు సహాయంతో చేస్తానని రేణూ కుటుంబ సభ్యుల్ని నమ్మిస్తుంది. మోనీ మరదలు రేణూ కొంత కాలంగా మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతుండడంతో ఆమె దగ్గరికి కుటుంబసభ్యులు తీసుకొచ్చారు. గతంలో మోనీ తండ్రి దెయ్యం అవహించి ఇలాగే ప్రవర్తిస్తే తన మంత్ర శక్తితో బాగు చేశానని మోనీ తెలిపింది. దీంతో రేణూ భర్త సంజీవ్, అత్త కలిసి మోనీ వద్దకు తీసుకెళ్లారు. రేణూలో దెయ్యం అవహించిందని తన మంత్ర శక్తితో బాగు చేస్తానని, సంజీవ్, అత్తను ఒక రూమ్‌లో లాక్ చేసి ఉంచారు. అనంతరం రేణూను మరో రూమ్‌లోకి తీసుకెళ్లి పదునైన కత్తితో ముఖం, శరీర భాగాలపై భూత వైద్యురాలు గాట్లు పెట్టింది. రేణూ అరుస్తుండడంతో వద్దని ఆమె భర్త, అత్త వారించిన కూడా మంత్రగత్తె వినిపించుకోలేదు. రేణూ నొప్పిని తట్టుకోలేక వాళ్ల నుంచి తప్పించుకొని బయటకు పరుగులు తీసింది. కొంచెం దూరం పరుగులు తీసిన తరువాత కిందపడిపోయింది. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆమెను ఓ కానిస్టేబుల్ గుర్తించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమె శరీర భాగాలపై 101 గాట్లు ఉన్నాయని, 300 కుట్లు వేశామని, ఆమె ప్రస్తుతం ఐసియులో చికిత్స పొందుతుందని వైద్యులు తెలిపారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. రేణూ భర్త ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి మోనీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మూలీ, రాజు పరారీలో ఉన్నారు.

Woman inflict 101 cuts on sister-in-law in exorcism,Renu has been admitted to the Intensive Care Unit (ICU) where her condition is said to be serious.