హైదరాబాద్: సూర్యాపేటలో కరోనా కలకలం రేగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 22 మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది. ఇటీవలే జరిగిన బంధువు అంత్యక్రియలకు హాజరైన వారికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది. దీంతో భాధితులను హోం క్వారంటైన్ కు తరలించారు. ముందు జాగ్రత్తగా కాలనీలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆరోగ్య సర్వే నిర్వహించింది. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఓ ఇంట్లో అంత్యక్రియలకు బంధువులు హాజరయ్యారు. బాధితుల్లో లక్షణాలు కనిపించకపోయినా పాజిటివ్‌గా వచ్చినట్టు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Corona for 22 People in Same Family in Suryapet