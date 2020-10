కారు బ్యానెట్ పై ట్రాఫిక్ పోలీస్ (వైరల్ వీడియో)

న్యూఢిల్లీ: ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించిన ట్రాఫిక్ పోలీసును ఓ వ్యక్తి కారుతో కొన్ని మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లిన సంఘటన ఢిల్లీ దౌలాఖౌన్ ప్రాంతంలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. ఓ కారును ఆపిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు పేపర్లు చూపించమని అడిగారు. వెంటనే డ్రైవర్ కారును స్టార్ట్ చేసి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో ట్రాఫిక్ పోలీస్ కారు బ్యానెట్ పైకి ఎక్కాడు. కొంతదూరం వెళ్లిన తర్వాత అతను కిందపడియాడు. కారు డ్రైవర్ తరువాత పట్టుబడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. వెనక నుంచి భారీ వాహనాలు రాకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

#WATCH An on-duty Delhi Traffic Police personnel in Delhi's Dhaula Kuan dragged on the bonnet of a car for few metres after he attempted to stop the vehicle for a traffic rule violation. The car driver was held later.(12.10.20) #Delhi pic.twitter.com/R055WpBm8M

— ANI (@ANI) October 15, 2020