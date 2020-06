హైదారబాద్: బిజెపి గోషామహల్ ఎంఎల్ఎ రాజాసింగ్ కరోనా పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. తన గన్ మెన్ కు కోవిడ్-19 సోకినట్టు తేలిందని దీంతో తాను కూడా కోవిడ్-19 టెస్ట్ చేయించుకున్నానని రాజా సింగ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్విట్టర్ లో వ్యాయామం చేస్తున్న ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ… “నిన్న నా గన్ మెన్ కు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది. నేను, నా కుటుంబం, సన్నిహిత పార్టీ కార్యకర్తలు కరోనా పరీక్షలు చేయించుకున్నాము. మరో రెండ్రోజుల్లో రిపోర్టులు రావచ్చు. శరీరంలోని వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ యోగా చేయాలని, ఆయుష్ మంత్రాలయ గైడ్ లైన్స్ పాటించాలని కోరుతున్నా” అని రాజాసింగ్ ట్వీట్ చేశారు.

i’ve taken corona test along with my family says raja singh

Yesterday my gun man has been tested positive with corona.

I've taken test along with my family & karyakartas, report is expected in 2 days.

Increase your immune system to defeat #corona request all to perform yoga, exercise & guidelines of Aayush mantralaya. pic.twitter.com/14xNcjLbN4

— Raja Singh (@TigerRajaSingh) June 20, 2020