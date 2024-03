భార్యతో కలసి షారుఖ్ ఆటాపాటా! (వీడియో)

- Advertisement -

రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేశ్ అంబానీ తనయుడి ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకల్లో కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్ తన ఆటాపాటాతో అలరించాడు. మూడు రోజులపాటు జరిగిన ఈ వేడుకల్లో చివరి రోజున షారుఖ్ తన భార్య గౌరీఖాన్ తో కలసి వీర్ జారా సినిమాలో మై యహా హూ పాటకు డాన్స్ చేశాడు. ఆ తర్వాత చమక్ చల్లో పాటకు అనంత్ అంబానీ, ఈషా అంబానీ, షారుఖ్, సల్మాన్ ఖాన్ నృత్యం చేశారు.

SRK & Gauri dancing on Main Yahaan Hoon while Udit Narayan & Pritam are performing it at Ambani event. What a lovely moment 🥹🫶 @iamsrk @gaurikhan ✨️ pic.twitter.com/cq7mbQkT6s

— sohom (@AwaaraHoon) March 3, 2024