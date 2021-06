హైదరాబాద్: యంగ్ హీరో శర్వానంద్ తన కొత్త చిత్రాన్ని ప్రకటించాడు. కొత్త ద‌ర్శ‌కుడు శ్రీ కార్తిక్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో శర్వా తన 30వ సినిమా చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ టైటిల్ తోపాటు ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్టర్ ను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ సినిమాకు ‘ఒకే ఒక జీవితం’ అనే టైటిల్ ను ఫిక్స్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ పోస్టర్‌లో శ‌ర్వానంద్ వెన‌కాల గిటార్ వేసుకుని నిలబడి చూస్తుండగా.. ముందు ఒకవైపు విల్లేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో పచ్చదనం, పోస్టాఫీసు, ఉత్తరం, మ్యూజిక్ క్యాసెట్, గాలిపటాలు మొదలైనవి చూపించారు. మరోవైపు సిటీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కర్మాగారాలు, సెల్ టవర్, మొబైల్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, విమానం, డ్రోన్లు వంటివి చూపించారు.

డ్రీమ్ వారియ‌ర్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఎస్ఆర్ ప్ర‌కాశ్ బాబు, ఎస్ఆర్ ప్ర‌భు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ‌ర్వానంద్ స‌ర‌స‌న రీతు వ‌ర్మ‌ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. అక్కినేని అమ‌ల, వెన్నెల కిషోర్‌, ప్రియ‌ద‌ర్శిలు ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ డైలాగ్స్ అందిస్తుండగా, జేక్స్ బీజోయ్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ విడుదల తేదీని త్వరలో చిత్రయూనిట్ ప్రకటించనుంది. కాగా, శర్వానంద్ ఈ మూవీతోపాటు ‘ఆర్ఎక్స్ 100’ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో మహాసముద్రం అనే సినిమా చేస్తున్నాడు.

Presenting the First Look of @ImSharwanand’s #OkeOkaJeevitham 💖#ఒకేఒకజీవితం 💖

Hope you all like it 😎 @riturv @amalaakkineni1 @vennelakishore @priyadarshi_i @twittshrees @JxBe @sujithsarang @sreejithsarang #Sharwa30 #OOJ pic.twitter.com/1VQgFYu4Bv

