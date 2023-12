అసెంబ్లీలో బిజెపి ఎమ్మెల్యేల ప్రమాణ స్వీకారం

- Advertisement -

హైదరాబాద్: ప్రొటెం స్పీకర్ అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ ముందు ప్రమాణ స్వీకారానికి నిరాకరించడంతో తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రాజా సింగ్, కొత్తగా ఎన్నికైన మరో ఏడుగురు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు గురువారం స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఎదుట ప్రమాణం చేశారు. స్పీకర్‌గా ప్రసాద్ కుమార్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన వెంటనే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరై ప్రమాణం చేశారు.

ప్రొటెం స్పీకర్‌గా ఏఐఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే ఒవైసీని నియమించడాన్ని నిరసిస్తూ రాజా సింగ్‌తో పాటు మరో ఏడుగురు తెలంగాణ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు డిసెంబర్ 9న సభా కార్యక్రమాలను బహిష్కరించారు. ఒవైసీ కంటే సీనియర్‌ సభ్యులు ఉన్నందున నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ప్రొటెం స్పీకర్‌గా నియమించారని కాషాయ పార్టీ ఆరోపించింది.

ఆయన నియామకంపై బిజెపి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌కు ఫిర్యాదు చేసింది. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బుజ్జగింపు రాజకీయాల ముసుగులో కొన్ని వర్గాల ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని ఒక మెమోరాండంలో ఆరోపించింది. ప్రొటెం స్పీకర్‌గా ఒవైసీ నామినేషన్‌ను పక్కన పెట్టాలని, కొత్తగా ఏర్పాటైన అసెంబ్లీకి పూర్తిస్థాయి స్పీకర్‌ను ఎన్నుకునే ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని గవర్నర్‌ను కోరింది.

Who are the other BJP MLAs from Telangana who won three times consecutively from the same constituency? https://t.co/zuSVo6Sd0M

— 🅺🅳🆁 (@KDRtweets) December 14, 2023