అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా క్రమంగా తగ్గుతోంది. గడిచిన 24గంటల్లో కొత్తగా 5,653 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు, 35 మరణాలు నమోదయ్యాయి. అదే సమయంలో 6,659 మందికి కరోనా నయమైయ్యారు. దీంతో మొత్తం కోవిడ్-19 పాజిటివ్ కేసులు 7,50,517కి చేరాయి. ఇప్పటివరకు ఈ కరోనా మహమ్మారితో 6,194 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం 46,624 యాక్టివ్ కేసులుండగా… ఇప్పటివరకు 6,97,699 మంది కరోనాతో కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన హెల్త్ బులిటెన్ లో పేర్కొంది.

5,653 new #COVID19 cases reported in Andhra Pradesh in the last 24 hours. The total number of cases in the State is now at 7,50,517 including 46,624 active cases, 6,97,699 recoveries and 6,194 deaths so far: State Government pic.twitter.com/0wOEzYvp8N

