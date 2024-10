- Advertisement -

అమరావతి: పారిశ్రామికవేత్త రతన్ టాటా స్మృత్యర్థం మేము అమరావతిలో ‘రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్’ ను ఏర్పాటుచేయాలని నిర్ణయించామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ట్వీట్ చేశారు.

‘‘ఈ హబ్ ఇన్నోవేషన్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ పర్యావరణ వ్యవస్థలు, మెంటర్ స్టార్టప్‌లను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ హబ్ ఐదు ఇతర జోనల్ కేంద్రాలకు అనుసంధానించబడుతుంది, ప్రతి ఒక్కటి ప్రఖ్యాత వ్యాపార సమూహాలచే మార్గదర్శకత్వం, ప్రోత్సహించబడుతుంది, అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలో సాంకేతికత మరియు నైపుణ్యాల మెరుగుదలని సులభతరం చేస్తుంది.” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

To commemorate the profound legacy of Mr. Ratan Tata, we have decided to establish an Innovation Hub titled 'Ratan Tata Innovation Hub' at Amaravati. This hub will foster innovation, entrepreneurship ecosystem and mentor startups. This hub will be linked to five other zonal… pic.twitter.com/muNS3EWNcF

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 14, 2024