బిజెపికి బాబూమోహన్ రాజీనామా

హైదరాబాద్: త్వరలో జరగనున్న లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ముందు మాజీ మంత్రి, ప్రముఖ నటుడు బాబు మోహన్ భారతీయ జనతా పార్టీకి (బిజెపి) రాజీనామా చేశారు. బాబూ మోహన్ 2018, 2023లో ఆందోల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ తరపున పోటీ చేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో వరంగల్ లోక్‌సభ టికెట్ ను బాబు మోహన్ ఆశించారు. కానీ కాషాయ పార్టీ తనను పరిగణించకపోవడంపై నిరాశ చెంది రాజీనామా చేసినట్లు సమాచారం. ఫిబ్రవరి 7, బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర బిజెపి చీఫ్ జి కిషన్ రెడ్డి, పార్టీ ఓబిసి మోర్చా కె లక్ష్మణ్ తనను పక్కన పెట్టారని ఆరోపించారు.

#Telangana #BJP leader #BabuMohan quits party and accuses @kishanreddybjp and @drlaxmanbjp for sideling him. pic.twitter.com/aZoVcxPVvH

— dinesh akula (@dineshakula) February 7, 2024