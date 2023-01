గాలిలో కరెన్సీ నోట్లు..రోడ్లపై కలకలం(వైరల్ వీడియో)

- Advertisement -

బెంగళూరు: నగరంలోని ఎఆర్ మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఫ్లై ఓవర్‌పై నుంచి ఓ వ్యక్తి 10 రూపాయల కరెన్సీ నోట్లు గాలిలో విసిరేయడం కలకలం రేపింది. మంగళవారంపదయం జరిగిన ఈ సంఘటనతో కొద్ది నిమిషాల పాటు ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. రోడ్డు ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు కరెన్సీ నోట్లు ఎగిరి రావడం చూసి తమ వాహనాలను ఎక్కడికక్కడ ఆపేసి వాటిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడంతో గందరగోళ వాతావరణం ఏర్పడింది.

A former Kabaddi player created a sensation by throwing Rs 10 notes in the air at the KR Market flyover on Tuesday morning. The police have traced the person and are interrogating him. #Viralvideo pic.twitter.com/ckR6vCmAsN

— Naayla Dania (@NaaylaD) January 24, 2023