అహ్మదాబాద్: మద్యం కేసులో అరెస్టైన ఓ వ్యక్తి లాకప్‌లో తన నలుగురు స్నేహితులతో కలిసి టిక్‌టాక్ వీడియోను సృష్టించారు. దీంతో టిక్‌టాక్ వీడియో వైరల్‌గా మారడంతో పోలీసులు గుర్తించి ఆ నలుగురు స్నేహితులను ఐటి యాక్ట్, పలు ఐపిసి సెక్షన్ల కింద అరెస్టు చేసిన గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లోని మేఘనినగర్‌లో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… కరన్‌సింగ్ షేఖవత్ అనే వ్యక్తి మద్యం కేసులో అరెస్టు కాడంతో మెఘనినగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లోలాకప్‌లో ఉంచారు. షేఖవత్‌ను చూడటానికి నలుగురు స్నేహితులు స్టేషన్‌కు రావడంతో వాళ్లతో కలిసి వీడియోను అతడు రికార్డు చేసి టిక్ టాక్‌లో అప్‌లోడ్ చేశారు. ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారడంతో పోలీసులు గుర్తించి ఆ నలుగురు స్నేహితులతో పాటు షేఖవత్‌పై ఐటి యాక్ట్, పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశామని హెడ్ కానిస్టేబుల్ తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఉన్న సిసిటివిలో 10.45 గంటల నుంచి 11.15 గంటలకు వీడియో తీసినట్టుగా దృశ్యాలు నిక్షిప్తమయ్యాయని పోలీసులు తెలిపారు. కగ్డిపాత్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిబ్రవరి 25న ఓ యువకుడు లాకప్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

The incident has raised eyebrows over police alertness at the police stations,Shekhawat was caught drinking and arrested on March 8