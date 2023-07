భారీ వర్షాలతో గుజరాత్ అతలాకుతలం.. వీడియోలు వైరల్

- Advertisement -

అహ్మదాబాద్: భారీ వర్షాల కురుస్తుండడంతో గుజరాత్ అతలాకుతలమైంది. ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న కుండపోత వానలతో పలు ప్రాంతాలను వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. శనివారం రాత్రి కురిసిన వర్షానికి అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ నీట మునిగింది. జునాగఢ్ జిల్లాలో భారీ వరద ప్రవాహంలో కార్లు, పశువులు కొట్టుకుపోయాయి.

ఈ క్రమంలో కారు కోసం వెళ్లి కుటుంబ సభ్యుల కళ్ళ ముందే వరదల్లో కొట్టుకుపోయాడు. మరోవైపు నవ్‌సారి పట్టణంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు వరదల్లో కొట్టుకుపోయాయి. కాగా, గుజరాత్ లో భారీ వర్షాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Looks like some River/Nallah broken the walls? #Gujarat pic.twitter.com/Xi5DLBQHSA

So many Scary visuals coming from #Junagadh

This is @AmdavadAMC @AMC_Complaints for you, keep making Ahmedabad proud guys, only because of you we are now called as metro city, I sincerely respect your pre monsoon work. This is khokhra hatkeshwar road #Ahmedabad #Ahmedabadrains Respected commissioner Mr. M. Thennarasan pic.twitter.com/9RDNEXI0p2

This is the situation of Ahmedabad airport, #Gujarat after 28 years of BJP rule.

This is the model state of Narendra Modi.#GujaratRain pic.twitter.com/KpiwKu4AIq

— Deepak Khatri (@Deepakkhatri812) July 23, 2023