హైదరాబాద్: నగరంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బుధవారం ఉదయం అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హకీంపేట సమీపంలో హైదరాబాద్-కరీంనగర్ రాజీవ్ రహదారిపై వేగంగా వచ్చిన ఓ లారీ బైక్ ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్‌పై వెళ్తున్న వ్యక్తి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Man Killed in Road Accident at Hakimpet in Hyderabad