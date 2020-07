బిడ్డను కాపాడిన తల్లి కోతి.. నెటిజన్లు ఫిదా (వైరల్ వీడియో)

ఓ కోతి సంపులో పడిన తన బిడ్డను సురక్షితంగా బయటకు తీసిన వీడియో నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. నీళ్లు తక్కువున్న సంపులో పడిన పిల్ల కోతికి బయటకు వచ్చేందుకు దారి కనిపించలేదు. దీంతో అరుస్తూ పైకి రావడానికి ప్రయత్నించింది. అరుపులు విన్న ఆ కోతి తల్లి వెంటనే అక్కడకు వచ్చి సంపులోకి వేలడుతూ తన బిడ్డను బయటికి తీసి కౌగిలించుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోని ఇండియా ఫారెస్ట్ అధికారి సుశాంత నంద సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. దీంతో వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. తల్లి కోతి తన బిడ్డను సంపు నుండి కాపాడిన తీరు నెటిజన్ల హృదయాలను గెలుచుకుంటుంది.

Love of mother can make them the best commandos 👍 pic.twitter.com/Ha0bBhsy50 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 26, 2020

Mother Monkey saves its baby from the well