‘పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం.. ముక్కోటి వృక్షార్చనను జయప్రదం చేద్దాం…’

హైదరాబాద్ : ఈ నెల 24న మంత్రి కెటిఆర్ పుట్టినరోజు దినోత్సవ సందర్భంగా నిర్వహించే ముక్కోటి వృక్షార్చనను జయప్రదం చేయాలని నటి నభా నటేష్ పిలుపునిచ్చారు. ఎంపి జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగస్వాములై పర్యావరణాన్ని పరిరక్షి ద్దామన్నారు. ఆ దిశగా ప్రతి ఒక్కరు ఉద్యుక్తులవ్వాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. మంత్రి కెటిఆర్‌కు ఆమె జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Let's plant trees and nurture them. Let's arrest GLOBAL WARMING !

Let's save Earth, otherwise WE ARE DOOMED!

