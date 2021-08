కాబూల్ : అఫ్ఘనిస్తాన్‌ను అమెరికా వీడిన గంటల వ్యవధిలోనే తాలిబన్లు తమ అమానుషత్వాన్ని చాటారు. వాళ్ల్ల అరాచకానికి సంబంధించి తాజాగా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియో ఒకటి ఆఫ్ఘన్లను వణికిస్తోంది. అమెరికా కాబూల్‌లోనే వదిలి వెళ్లిన బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్ కాందహార్ మీదుగా ఎగురుతూ కనిపించింది. ఓ వ్యక్తి మెడకు పొడవాటి తాడు బిగించి హెలికాప్టర్‌కు వేలాడదీసి ఆకాశంలో చక్కర్లు కొడుతుండడం ప్రతి ఒక్కని కలచివేసింది.

మృతదేహంతో చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియోను పులువురు జర్నలిస్టులు ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేశారు. తొలుత ఆ వ్యక్తిని అత్యంత దారుణంగా చంపిన తాలిబన్లు ఆపై అమెరికా మిలటరీ హెలికాప్టర్‌కు ఆ మృతదేహాన్ని తాడుతో కట్టి కాందహార్ మొత్తం చక్కర్లు కొట్టారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియోల్లో హెలికాప్టర్‌కు తాడుతో వేలాడుతున్న వ్యక్తి సజీవంగా ఉన్నాడా? లేక అది మృతదేహమా? అన్ని స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు. అయితే, చంపేసిన వ్యక్తినే తాలిబన్లు ఇలా వేలాడదీస్తూ హెలికాప్టర్‌లో ప్రదర్శన ఇచ్చారని చెబుతున్నారు. తాలిబన్లది చెబుతున్న తాలిబ్ టైమ్స్ ట్విట్టర్ ఖాతా మాత్రం.. తమ ఎయిర్ ఎయిర్ ఫోర్స్.. ప్రస్తుతం ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్స్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ హెలికాప్టర్లు కాందహార్ నగరం మీదుగా పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నట్టు పేర్కొంది.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf

— Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021