సెకన్లలో కుప్పకూలిన విమానం (వీడియో వైరల్)

గ్రీస్: వ్యాపిస్తున్న కార్చిచ్చులను అదుపు చేసే ప్రయత్నాల్లో నిమగ్నమైన అగ్నిమాపక విమానం విషాదకరంగా కుప్పకూలడంతో గ్రీస్‌లో హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. వారంరోజులుగా మంటలు చెలరేగడంతోపాటు వందలాది మంది ఫైర్‌మెన్‌లు, ప్రత్యేక విమానాలు, హెలికాప్టర్లు మంటలను అదుపు చేసేందుకు శ్రమిస్తున్నారు.

అగ్నిమాపక ఆపరేషన్ సమయంలో అడవి మంటలను ఎదుర్కోవడానికి ఒక విమానాన్ని మోహరించారు. దురదృష్టవశాత్తు, నీటితో మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నంలో, విమానం అదుపు తప్పి నేలపైకి పడిపోయింది. పెద్ద శబ్దంతో విమానం తక్షణమే మంటలంటుకున్నాయి. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో విమానంలోని పైలట్‌లిద్దరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

A CL-415 Amphibious-Firefighting Aircraft with the Hellenic Air Force has Crashed today while Fighting a Wildfire on the Greek Island of Evia, the Crash is reported to have resulting in the Immediate Death of the 2 Pilots. pic.twitter.com/Z62f0BLrn3

— OSINTdefender (@sentdefender) July 25, 2023